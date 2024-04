Aziatische beurzen kleuren groen en yen naar nieuw dieptepunt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend over de brede linie hoger, na onder meer een groen slot op Wall Street vrijdagavond. De Hang Seng index in Hongkong was koploper met een stijging van 1,3 procent, terwijl de andere hoofdbeurzen grofweg krap een procent wonnen. De obligatierentes in de VS liepen afgelopen week op, nadat de PCE-inflatie in het eerste kwartaal flink steeg, terwijl de Amerikaanse groei op kwartaalbasis vertraagde. De kans op een renteverlaging vóór september is inmiddels "vrijwel nihil", volgens economen van ING. Vrijdag bleek nog dat de inflatie in Japan juist een dalende trend laat zien, met een inflatie in april van 1,8 procent, na nog een stijging van 2,6 procent in maart. Deze discrepantie zorgde vanochtend voor flinke volatiliteit op de valutamarkten. De yen daalde ten opzichte de dollar vanochtend aanvankelijk met maar liefst 1,7 procent naar het laagste niveau sinds 1990, op een stand van 160,21, om vanaf dat niveau plotseling bijna twee procent op te veren naar een stand van 155,70, hetgeen kan wijzen op een interventie van de Bank of Japan. De Amerikaanse olie-future daalde vanochtend met 0,8 procent naar 83,15 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

