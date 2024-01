Media: Sky schrapt 1.000 banen

(ABM FN-Dow Jones) De Britse mediagroep Sky wil ongeveer 1.000 banen schrappen nu klanten overstappen van televisie via de satelliet naar televisie via het internet. Dat meldde zakenkrant Financial Times dinsdag.

Het gaat om ongeveer 4 procent van de 27.000 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf zet in op den streamingdienst Sky Stream en de smart-televisiedienst Sky Glass die draadloos toegang biedt tot de content van het bedrijf. Hiervoor is geen installatie door specialisten meer nodig en daarom heeft het bedrijf minder medewerkers nodig.

Sky, eigendom van het Amerikaanse Comcast, bedient 23 miljoen klanten in zes landen. Vorig jaar schrapte het bedrijf al honderden banen om van televisie via de satelliet over te stappen naar televisie via het internet.