Olieprijzen stijgen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 78,01 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg vrijdag ook een procent. Op weekbasis stegen de olieprijzen ruim 6 procent. "Geluiden over verdere stimuleringsmaatregelen vanuit China en groter dan verwachte dalingen in de voorraden hebben geholpen om de prijzen naar de hoogste niveaus in twee maanden te duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Daarnaast zijn de spanningen in het Midden-Oosten nooit ver weg, volgens de marktkenner. Vrijdag bewogen de olieprijzen volatieler, onder meer door een bericht van persbureau Reuters dat Chinese functionarissen Iran hadden gevraagd om te helpen bij het beteugelen van aanvallen op schepen in de Rode Zee door de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Indien Teheran weigert komen de betrekkingen met China onder druk te staan. Volgens Reuters koopt China ongeveer 90 procent van de Iraanse olie die bestemd is voor de export. De olieprijzen kregen afgelopen week een impuls door het strenge winterweer in de Verenigde Staten, nadat december nog zeer mild was, waardoor de vraag naar stookolie afnam, zei Jay Hatfield van Infrastructure Capital Advisors. De marktvolger rekent op een prijs van 75 tot 95 dollar voor WTI in 2024, "gebaseerd op een analyse van vraag en aanbod wereldwijd, ondersteund door een aantrekkende groei in China en India en aanhoudende productiebeperking door de OPEC." De gasprijs daalde vrijdag met een procent. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de goedkeuring van lopende en toekomstige aanvragen voor de export van LNG middels nieuwe projecten opgeschort, meldde het Witte Huis in een verklaring. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.