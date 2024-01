Biden pauzeert goedkeuring LNG-export Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag de goedkeuring van lopende en toekomstige aanvragen voor de export van LNG middels nieuwe projecten opgeschort. Dit maakte het Witte Huis bekend in een verklaring. Het Amerikaanse ministerie van Energie gaat tijdens deze pauze onderzoek doen naar de economische en milieueffecten van projecten die goedkeuring willen om LNG te exporteren naar Europa en Azië, waar de brandstof erg gewild is. Dit onderzoek neemt vermoedelijk maanden in beslag, waarna ook gewone burgers zich kunnen mengen in de kwestie. Hierdoor kunnen beslissingen over nieuwe projecten vertraging oplopen tot na de presidentsverkiezingen van 5 november. "Tijdens deze periode zullen we goed kijken naar de gevolgen van LNG-export voor de energiekosten, de energiezekerheid van Amerika en ons milieu", zei Biden in een reactie. Bron: ABM Financial News

