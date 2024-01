DSM-Firmenich brengt bod uit op aandelen DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich biedt 116,00 euro op de resterende aandelen DSM, minus het reeds betaalde dividend van 22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend.

Op 17 juli startte het bedrijf een uitkoopprocedure voor de resterende 3,9 procent van de aandelen van DSM, die nog niet in handen zijn van DSM-Firmenich. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft daarvoor de 'fair price' op 3 mei vorig jaar bepaald.

DSM-Firmenich is het resultaat van een fusie door middel van een aandelenruil, waardoor aandeelhouders van DSM een belang van 65,5 procent kregen en aandeelhouders van Firmenich 34,5 procent in het fusiebedrijf.

De uitkoopprocedure kan nog tot "ver in 2024" duren.

