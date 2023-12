KLM kan herstel doorzetten met extra capaciteit Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol heeft donderdag bekendgemaakt dat in 2024 onder voorwaarden 483.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zullen zijn, waarmee KLM het herstel na de coronaperiode zegt te kunnen doorzetten. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend.

KLM zei blij te zijn met de capaciteitsdeclaratie van Schiphol.

"Een stabiele en voorspelbare operatie voor klanten en collega’s is van groot belang. We hebben nu krap drie maanden de tijd om dit in te regelen in plaats van de gebruikelijke zes maanden. KLM gaat alles op alles zetten om het toegekende aantal vluchten uit te voeren", aldus de luchtvaarder.

Voor het zomerseizoen is Schiphol voornemens ruimte te bieden voor 293.000 vluchten, mits de piekuren worden ontlast. Afgelopen weken is volgens Schiphol gebleken dat een beperkte reductie nodig is op de piekmomenten van de dag om een veilige en stabiele operatie mogelijk te maken.

Eerder werd voor het zomerseizoen nog rekening gehouden met 280.000 vluchten. Dat aantal was afgeleid van het jaartotaal van 460.000 vluchten zoals opgenomen in de experimenteerregeling. In het kalenderjaar 2023 verwacht Schiphol uit te komen op in totaal circa 433.000 vluchten.

Het aandeel Air France-KLM koerste donderdag 2,1 procent lager op 13,60 euro.