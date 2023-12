Barclays verlaagt koersdoel DSM-Firmenich licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 115,00 naar 113,00 euro, maar handhaafde het Overwogen advies. Dat bleek maandag uit een rapport van de Britse bank. De analisten van Barclays verwachten een aanhoudende verbetering van de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal naar 438 miljoen euro, vooral dankzij besparingen en reorganisaties. Voor het gehele jaar ligt de verwachting van Barclays nagenoeg ongewijzigd op een aangepaste EBITDA van 1,8 miljard euro. Voor 2024 houdt Barclays rekening met een iets lagere EBITDA dan eerder verwacht. De analisten gaan nu uit van bijna 2 miljard euro, omdat ze denken dat de volumegroei bij de divisie Health, Nutrition & Care iets lager zal uitvallen dan eerder gedacht. De ruimte voor margeherstel op de middellange termijn blijft de belangrijkste reden voor het koopadvies van Barclays. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde maandagmiddag 0,3 procent hoger op 87,99 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.