Wall Street sluit positieve week verdeeld af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na 'Quadruple Witching Day' verdeeld geëindigd. Dit na een week waarin de toonaangevende indices de jaartoppen aanscherpten en de Dow Jones zelfs een “all time high" bereikte.

De S&P 500 daalde fractioneel naar 4.719,19 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.305,16 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 14.813,92 punten.

De belangrijkste indices zijn zo voor de zevende week op rij hoger gesloten en dat is voor de S&P 500 de langste winnende reeks sinds 2017.

Op weekbasis kon de Dow Jones 2,8 procent bijschrijven. De S&P 500 is met 2,5 procent gestegen, terwijl de Nasdaq Composite deze week 2,9 procent terreinwinst boekte.

Het was de week van de centrale banken en woensdag was het aan de Amerikaanse Federal Reserve om van zich te laten horen. Zoals verwacht bleef de rente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. Maar het sentiment op de markten kreeg een flinke positieve impuls toen de centrale bank onthulde dat beleidsmakers volgend jaar minstens drie renteverlagingen verwachten.

Analisten van SPI Asset Management denken echter dat een pas op de plaats voor de beurzen op den duur onvermijdelijk is, omdat de markt te ver op de zaken vooruit loopt wat betreft het verwachte tempo van de renteverlagingen door de Fed. Meer dan 70 procent van de markt verwacht momenteel een eerste renteverlaging in maart.

"Dat gezegd hebbende, met 6 biljoen dollar aan droog kruit in geldmarktfondsen dat staat te popelen om in aandelen te worden belegd, zou het op zijn minst short sellers op hun hoede moeten houden", aldus SPI.

John Williams van de New York Fed en vicevoorzitter van de Federal Reserve zei vrijdag dat de centrale bank momenteel niet echt praat over renteverlagingen. In reactie op zijn woorden steeg de Amerikaanse tienjaarsrente kort naar 3,98 procent, maar sloot de week af op 3,91 procent.

"Het zou mij niet verbazen als de tienjaarsrente nu nog iets verder daalt naar het niveau van mei, rond de 3,5 procent. Daarvoor is waarschijnlijk wel een eerste renteverlaging door de Fed nodig. Met een reële rente van 1,7 procent zijn Amerikaanse staatsobligaties tegen de huidige achtergrond erg aantrekkelijk", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Verder werd bekend dat de Empire State index, die de bedrijvigheid rond New York meet, in december in negatief terrein is beland. De index daalde van +9,1 in november tot -14,5 deze maand. Met name de index voor nieuwe orders liet een behoorlijke verslechtering zien.

De productie van de Amerikaanse industrie steeg met 0,2 procent. Economen rekenden op een toename van 0,3 procent in november. De Fed wees op een opleving van de productie van motorvoertuigen en onderdelen met 7,1 procent na de beëindiging van de stakingen bij verschillende grote autofabrikanten.

Ook bleek dat de voorlopige index voor de dienstensector steeg van 50,8 naar 51,3, het hoogste niveau in 5 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie daarentegen verslechterde van 49,4 naar 48,2, het laagste niveau in 4 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg daarmee van 50,7 in november naar 51,0 deze maand.

De olieprijzen bleven dicht bij huis en een januari-future West Texas Intermediate sloot de dag lager af en daalde 0,2 procent naar 71,43 dollar. Hierdoor zijn de prijzen voor het eerst in twee maanden op weekbasis weer licht gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0900. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0984 op de borden.

Stijgers en dalers

Aandelen van Chinese bedrijven als Alibaba, Nio en JD.com wisten vrijdag tussen de 1,5 en 4,5 procent terreinwinst te boeken, nadat vrijdag bekend werd dat de Chinese centrale bank meer geld pompt in de economie, door voor 112 miljard dollar aan leningen toe te wijzen aan commerciële kredietverstrekkers.

De aandelen van Boeing stegen 3,1 procent, scherpten vrijdag opnieuw de jaarrecords aan en zijn inmiddels sinds eind oktober met bijna 50 procent in waarde gestegen. Dit nadat verschillende analisten positiever zijn geworden over de vooruitzichten van de vliegtuigbouwer. Men houdt er rekening mee dat het bedrijf in 2025 weer bijna net zoveel vliegtuigen zal afleveren als vóór de pandemie en het wereldwijd aan de grond houden van het 737 MAX-vliegtuig.

Costco steeg 4,5 procent, nadat de retailer met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam.

Scholastic, uitgever van schoolboeken, behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet. Het aandeel daalde 11,6 procent.