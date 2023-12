ABN AMRO koopt Bux Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bux

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO neemt de mobiele broker Bux over om te groeien in de markt voor particuliere beleggers en zijn digitale aanbod te versterken. Dat maakte de bank donderdag bekend. Er werden geen financiële details vermeld. Bux is sinds de oprichting in 2023 uitgegroeid tot een leidende 'neobroker', met 500.000 klanten in acht markten, geavanceerde financiële technologie en een intuïtief platform, dat de nieuwe generatie beleggers sterk aanspreekt, stelde ABN AMRO. De overname brengt ABN AMRO een leidende positie voor startende beleggers die vermogen willen gaan opbouwen en ook aan de pan-Europese groei-ambitie van ABN AMRO levert de overname van BUX een bijdrage, aldus de bank. Volgens Annerie Vreugdenhil, chief commercial officer Personal & Business Banking, beginnen mensen vroeger na te denken over hun financiële toekomst dan voorheen en heeft Bux uitgeblonken in het helpen van klanten die dat willen doen. De combinatie creëert volgens haar een unieke combinatie van gebruiksvriendelijkheid en financiële kracht, stabiliteit en expertise. Topman Yorick Naeff van Bux zei in een toelichting dat de combinatie met ABN AMRO een cruciale stap is naar het doel van het bedrijf om leider te worden in het Europese strijdperk voor particuliere beleggers. "Onze snelheid, wendbaarheid, en onvermoeibare drang om te innoveren, gekoppeld aan de diepe expertise van ABN AMRO in personal finance en decennialange reputatie, vormen een synergie zonder weerga in de gehele beleggerssector." Bron: ABM Financial News

