Ebusco haalt bijna 60 miljoen euro op

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft met de uitgifte van aandelen en converteerbare obligaties 59,2 miljoen euro opgehaald. Dit maakte de bouwer van elektrische bussen uit Deurne donderdag voorbeurs bekend. De 5 miljoen nieuwe aandelen werden geplaatst op 5,00 euro per aandeel. Ook zou er, zo meldde de bussenbouwer woensdagavond, een converteerbare obligatie ter waarde van 36,8 miljoen euro worden geplaatst bij Heights Capital Management. Uiteindelijk werd daarmee 34,2 miljoen euro opgehaald. Met dit geld wil Ebusco bestaande schulden herfinancieren, liquiditeit verkrijgen voor werkkapitaal en gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Ebusco verlengt met deze herfinancieringsoperatie de looptijd van de schulden en tegen gunstigere voorwaarden. Aan de aandelenemissie namen CEO Peter Bijvelds, VDVI, ING Corporate Investments Participaties en Teslin Participaties deel. Het aandeel Ebusco sloot woensdag op 5,42 euro. Bron: ABM Financial News

