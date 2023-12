Arcadis plant sanering Soesterberg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat het bodemsaneringsplan maken voor de voormalige militaire vliegbasis in Soesterberg. Dat maakte het ingenieursbedrijf woensdag bekend, zonder financiële details te geven. Het terrein is inmiddels een natuurgebied en een nieuwe woonwijk staat gepland aan de rand van het gebied. Het project, in opdracht van de provincie Utrecht, is toonaangevend, omdat sanering van PFAS in bodem en grondwater nog in de kinderschoenen staat. PFAS werd in het verleden vaak gebruikt in blusschuim, ook bij oefeningen op de voormalige luchtmachtbasis. Arcadis onderzoekt de bodem, stelt een saneringsplan op voor de voormalige brandweerkazerne en tankplaats en levert informatie over reiniging inclusief een ontwerp. Het doel is om verdere verontreiniging van het grondwater te voorkomen en de milieukwaliteit te verbeteren. Bron: ABM Financial News

