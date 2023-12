Hogere start AEX voorzien na nieuw jaarrecord Dow

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start, na een heel sterke novembermaand.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een openingswinst van krap een half procent.

Donderdag won de AEX al 0,4 procent op een slotstand van 718,60 punten, onder aanvoering van verzekeraars.

"Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De AEX won afgelopen maand 6,5 procent.

In de VS stond donderdag de PCE-inflatie op de rol, de favoriete barometer van de Federal Reserve. De kerninflatie in Amerika daalde conform verwachting van 3,7 procent in september naar 3,5 procent in oktober. Daarnaast bleek in de eurozone de inflatie afgelopen maand te zijn gedaald van 2,9 procent naar 2,4 procent. De kerninflatie daalde tot 3,6 procent.

Econoom James Knightley van ING benadrukte dat we nu in de VS in een situatie zitten van afkoelende inflatie, een minder krappe arbeidsmarkt en een bescheiden groei. "Precies wat de Fed wil zien."

Op Wall Street scherpte de Dow Jones index donderdagavond met een winst van anderhalf procent zijn jaarrecord aan. Techbeurs Nasdaq daalde wel met 0,2 procent. De maand november werd voor de Dow en de S&P 500 afgesloten met winsten van bijna 9 procent en de Nasdaq steeg zelfs met 10,7 procent.

Het positieve sentiment op Wall Street ging vanochtend voorbij aan Azië, waar de hoofdindices overwegend lager noteerden. De negatieve uitschieter was de beurs in Seoel met een daling van ongeveer een procent.

Vanochtend bleek uit cijfers van S&P Global dat de Chinese industrie in november weer is gegroeid. Donderdag lieten cijfers van de Chinese overheid nog wel een krimp zien. De Japanse industrie kromp daarnaast afgelopen maand nog altijd, maar de inkoopmanagersindex bleek minder gedaald dan in een voorlopige meting.

Later vandaag worden de inkoopmanagersindices in de eurozone en de VS vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse industrie in november minder krimp liet zien. De inkoopmanagersindex kwam uit op 44,9, tegen 43,8 een maand eerder.

Olieprijzen onder druk ondanks OPEC+ maatregelen

De olieprijs stond donderdag flink onder druk. Bij een settlement van 75,96 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent goedkoper.

Beleggers waren een groot deel van de dag in afwachting van de uitkomst van de OPEC-vergadering. Donderdagavond bevestigde OPEC+ dat verschillende leden van de groep een vrijwillige productieverlaging van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag zullen doorvoeren. Saoedi-Arabië zal zijn productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag doorzetten.

"Hoewel de olieprijzen aanvankelijk stegen door de verlenging en uitbreiding van de OPEC-productiebeperkingen tot 2024, blijven beleggers zich zorgen maken over de naleving door OPEC en de groei van de wereldwijde vraag nu we dichter bij de seizoensgebonden zwakke winterperiode komen", zei Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management Group.

Buiten Saoedi-Arabië "hebben OPEC-leden in het verleden moeite om zich aan de afgesproken verlagingen te houden, waardoor de markt enigszins sceptisch is over de werkelijke omvang van de reducties die zullen worden doorgevoerd", aldus de marktstrateeg.

Bedrijfsnieuws

Vopak rondde met succes de aanschaf van een belang van 50 procent in de EemsEnergyTerminal af en verkocht zelf drie chemische terminals in Rotterdam.

Air France-KLM en Apollo Global Management hebben een eerder aangekondigde financieringstransactie afgerond voor een dochteronderneming van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep voor een bedrag van 1,5 miljard euro.

Morgan Stanley verlaagde het advies voor KPN van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 4,20 naar 3,90 euro ging. Berenberg verhoogde opnieuw het koersdoel voor ASR Nederland, van 51,20 naar 56,40 euro, met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,4 procent tot 4.567,80 punten, de Dow Jones index steeg 1,5 procent tot 35.950,89 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.226,22 punten.