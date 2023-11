Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASR Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel ASR Nederland verhoogd van 49,40 euro naar 51,20 euro, met behoud van het koopadvies, naar aanleiding van de schikking die de verzekeraar woensdag aankondigde in het woekerpolisdossier. De prijs die ASR betaalt is 300 miljoen euro voor belastingen, wat na belastingen naar schatting van Berenberg ongeveer 240 miljoen euro zal zijn. Dit kost de verzekeraar slechts 4 procentpunt aan solvabiliteit. Nadat ASR en Aegon al voor 2 miljard euro aan maatregelen hadden getroffen om klanten tegemoet te komen, komt de eindrekening hiermee nu uit op 2,3 miljard euro. Berenberg noemt dit donderdag in een analistenrapport om drie redenen goed nieuws: de schikking kost ten eerste veel minder dan de circa 1,5 miljard euro die de markt volgens Berenberg inprijsde met de koersdaling van 14 procent op 27 september, nadat de woekerpolisclaimanten in het gelijk werden gesteld. De analisten van Berenberg hadden zelf gerekend op 775 miljoen euro, wat nog altijd meer dan het dubbele is van de uiteindelijke bon. Ten tweede is het woekerpolisdossier nu afgesloten, zonder juridisch risico waar de markt zich nog zorgen om hoeft te maken. En ten derde is de schikking veel sneller getroffen dan de anderhalf tot twee jaar waar Berenberg rekening mee hield, omdat de analisten hadden verwacht dat de verzekeraar een definitief oordeel van de Hoge Raad wilde afwachten, alvorens tot een schikking te komen. Een bijkomend voordeel voor beleggers is dat zij zich nu geheel kunnen richten op de integratie van Aegon Nederland tijdens de beleggersdag in Londen die ASR Nederland vandaag organiseert, zonder de woekerpolissen in het achterhoofd. ASR kondigde donderdagochtend al aan dat de kostensynergieën uit de overname van Aegon Nederland 30 miljoen euro hoger zullen uitvallen dan de 185 miljoen euro die eerder was ingeschat, namelijk 215 miljoen euro. Berenberg rekende zelf op een verhoging van de besparing met meer dan 20 procent, dus meer dan 37 miljoen euro. Het aandeel ASR sloot woensdag op 37,42 euro. Bron: ABM Financial News

