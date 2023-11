Correctie: overnameinteresse in Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft een niet-bindend overnamevoorstel ontvangen. Dit maakte de IJslandse fabrikant van onder meer slachtmachines vrijdag bekend, zonder financiële details te noemen. Marel noemde niet welke partij een overnamevoorstel deed. Wel liet aandeelhouder Eyrir Invest weten zijn stukken aan te melden als het daadwerkelijk tot een bod komt. Eyrir heeft een belang van 24,7 procent in Marel. Als er een officieel bod volgt, dan is de transactie nog onderworpen aan verschillende voorwaarden, waarschuwde Marel. Marel stelde vrijdag het voorstel te bestuderen met inachtneming van de doelstelling voor de langere termijn en de belangen van alle aandeelhouders. Marel benadrukte dat er geen enkele garantie bestaat dat het voorstel ook leidt tot een bindend bod. Marel zei de markt op de hoogte te houden omtrent nieuwe ontwikkeling rondom het voorstel. Correctie: om aan te geven dat Eyir niet de bieder is. Bron: ABM Financial News

