Sam Altman keert terug bij OpenAI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sam Altman keert terug bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Vorige week werd Altman nog weggestuurd bij OpenAI, tot ontevredenheid van Microsoft, de grootste investeerder van OpenAI. OpenAI zou voortaan geleid worden door Emmett Shear. Maandag presenteerde CEO Satya Nadella Altman als de nieuwe topman van het AI Research team van Microsoft. Vannacht meldde Altman op X dat hij terugkeert naar OpenAI, met de steun van Nadella. "Ik hou van OpenAI en alles wat ik heb gedaan in de afgelopen dagen was voor het team en diens missie […] met de nieuwe board en met de steun van Satya kijk ik er naar uit om terugkeren bij OpenAI, en om een sterke partnership met Microsoft op te bouwen", zei Altman. Op X sprak Nadella zijn steun voor Altman uit. Ook OpenAI bevestigde de terugkeer van Altman als CEO en zei dat de board zal bestaan uit Bret Taylor, Larry Summers en Adam D'Angelo. Taylor zal als voorzitter fungeren. Bron: ABM Financial News

