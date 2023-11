Beursblik: zeer positief nieuws voor Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN) Het is erg positief voor Avantium dat Ahold Delhaize en Refresco voor milieuvriendelijker verpakkingsmateriaal bij de PEF van Avantium zijn uitgekomen. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. Niet alleen de opdracht zelf, maar vooral ook de twee partners noemde De Boer "erg interessant" en "een grote stap voorwaarts". Volgens de analist heeft PEF "superieure eigenschappen" in vergelijking tot andere bioplastics. De bank verwacht meer details over deze samenwerking op de beleggersdag van Avantium op 13 december. Degroof Petercam heeft het advies voor Avantium op Kopen staan met een koersdoel van 5,50 euro. Het aandeel Avantium noteerde dinsdag 6,6 procent hoger op 4,19 euro. Bron: ABM Financial News

