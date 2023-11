Winst Prosus bijna verdubbeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de kernwinst bijna zien verdubbelen. Dit maakte de internetinvesteerder met een notering aan het Damrak maandag in een kwartaalupdate bekend. "In de zes maanden tot september 2023 heeft onze geconsolideerde e-commerceportfolio exclusief Tencent een bovengemiddelde groei laten zien met een versnelling van de winst", aldus het bedrijf, dat daarmee naar eigen zeggen op koers ligt om met dit segment winstgevend te worden. Verder sprak Prosus van "een aanzienlijke groei van de kernwinst per aandeel". De kernwinst uit voortgezette activiteiten zal in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting met 0,35 tot 0,38 dollar per aandeel stijgen ten opzichte van de 0,39 dollar die werd behaald in de eerste zes maanden in dezelfde periode in 2022. Dat zou een groei betekenen van 91 tot 98 procent, volgens Prosus. "Deze groei is te danken aan een verbeterde winstgevendheid van onze geconsolideerde e-commercebedrijven en investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode, met name Tencent, en een stijging van onze nettorentebaten", zei het bedrijf in een toelichting. Analisten van Jefferies zeiden in een reactie dat de trading update weinig informatie bevat en dat beleggers moeten wachten tot de volledige halfjaarcijfers op 29 november worden gepresenteerd, "om een idee te krijgen van de kasstroom van de groep en de kracht van de balans." Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 74,00 euro. Het aandeel Prosus sloot maandag 1,4 procent hoger op 30,66 euro. Bron: ABM Financial News

