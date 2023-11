UBS: Aegon verdient geld met terugkoop polissen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen dankzij bijzondere posten en hogere korte rente en is bezig de inkomsten structureel te verhogen door de terugkoop van Amerikaanse levensverzekeringspolissen. Dat stelde UBS donderdag in een rapport. De analisten verwachten op basis van beide onderdelen een positieve marktreactie. Aegon koopt in 2022 en 2023 van institutionele beleggers levensverzekeringenpolissen terug met behulp van 700 miljoen dollar aan eigen vermogen en een aparte juridische entiteit. Hierdoor zal de verzekeraar jaarlijks 50 miljoen dollar meer kapitaal genereren in 2027 en de helft daarvan is nu al bereikt, stelde Aegon. Verder zijn de geplande premieverhogingen voor 15 procent doorgevoerd en groeide de verkoop van individuele Amerikaanse levensverzekeringen met 9 procent op jaarbasis, tegen een rendement van 12 procent. De Britse tak had het moeilijk door het verlies van een grote klant. De nieuwe outlook van 1,2 miljard aan inkomend kapitaal dit jaar, tegen 1,0 miljard eerder, is licht boven de consensusverwachting, volgens UBS. UBS heeft een koopadvies en koersdoel van 5,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.