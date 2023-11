Ampere mikt op 10 miljard euro omzet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Ampere, de elektrische autofabrikant van Renault, streeft naar een omzet van meer dan 10 miljard euro in 2025, terwijl het een beursgang voorbereidt om te concurreren met minder dure auto's uit China en met Tesla. Dat maakte het Franse bedrijf woensdag bekend.

Ampere is per 1 november officieel losgemaakt van Renault. Het wil in 2025 circa 300.000 auto's verkopen en in 2031 moet dat aantal zijn gestegen tot 1 miljoen. De omzet zou dan meer dan 25 miljard euro moeten zijn.

Vanaf 2025 zou het bedrijf break-even moeten draaien, zowel qua resultaat als met de kasstroom.

Ampere positioneert zich als het Europese antwoord op goedkopere elektrische auto's van Tesla en uit China. "Ampere is een ambitieus, breed en structureel antwoord van de Europese industrie op de uitdagingen die uit Oost en West komen", aldus topman Luca de Meo, die CEO is van zowel Renault als Ampere.

Vanaf 2027 of 2028 zouden de prijzen van de elektrische auto's van Ampere gelijk moeten zijn aan die van de benzineauto's. Om dit doel te bereiken moeten de goedkopere versies van elektrische auto's van Ampere tussen de eerste en tweede generatie met 40 procent in prijs dalen. Voor de overgang naar elektrisch rijden is het volgens analisten essentieel dat elektrische auto's niet duurder zijn dan benzineauto's.

De beursgang van Ampere is gepland voor de eerste helft van 2024, al zal de timing afhangen van de marktomstandigheden. In september zei De Meo dat het bedrijf tussen 8 en 10 miljard euro waard zou kunnen zijn, maar analisten van UBS denken eerder aan 3 tot 4 miljard als waardering bij de beursgang. Analisten van Jefferies pleitten deze week zelfs voor een andere aanpak, namelijk een spin-off, waarin zittende aandeelhouders van Renault een apart aandeel Ampere krijgen. Dat zou voorkomen dat het aandeel Renault te veel verwatert.

Renault is van plan een meerderheidsbelang te houden in Ampere. Nissan en Mitsubishi Motors steken er 800 miljoen euro in en ook Qualcomm Technologies overweegt een belang te nemen.