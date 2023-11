Beursblik: stevige winstdaling bij Aperam verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft in het derde kwartaal de winstgevendheid onder druk zien staan. Dit verwachten negen analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten rekenen op een aangepaste EBITDA in het derde kwartaal van 18 miljoen euro. De bandbreedte loopt daarbij van 15 tot 20 miljoen euro, exact gelijk aan de bandbreedte die Aperam zelf noemde bij een waarschuwing op 22 september.

Bij de halfjaarcijfers zei de fabrikant van roestvaststaal voor het derde kwartaal al te rekenen op een lagere aangepaste EBITDA dan in het tweede kwartaal, toen dit 103 miljoen euro was. Eind september zag Aperam zich echter genoodzaakt een waarschuwing uit te sturen. Aperam rekende in juli nog op hogere volumes in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Maar dat bleek te optimistisch. Aperam liet weten dat de volumes vermoedelijk gelijk zouden blijven aan die in het tweede kwartaal. Dit zou vooral het gevolg zijn van eenmalige en onvoorziene factoren, waaronder problemen bij de fabrieken in Genk en Châtelet. Aperam, dat noteringen in Amsterdam en Brussel heeft, opent vrijdag de boeken. Bron: ABM Financial News

