Acteurs Hollywood bereiken akkoord met filmstudio's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acteurs in Hollywood hebben een voorlopig akkoord bereikt met de grote filmstudio's en streamingdiensten, waarmee een einde lijkt te komen aan een staking die al circa zes maanden duurt. De acteurs, aangesloten bij de vakbond SAG-AFTRA, bereikten een akkoord met een overkoepelende organisatie van film- en tv-studio's, over onder meer een minimumloon en het meedelen in de winst van streamingdiensten. In september bereikten schrijvers in Hollywood al een akkoord met de grote filmstudio's en streamingdiensten. Zij begonnen hun staking in mei. Door de stakingen in Hollywood kwamen allerlei grote producties stil te liggen. Bron: ABM Financial News

