BAM presteert goed onder uitdagende marktomstandigheden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in het afgelopen kwartaal de winst op jaarbasis minder hard zien dalen dan verwacht. Dat kwam donderdagochtend naar voren bij de publicatie van de kwartaalcijfers van de bouwer. CEO Ruud Joosten sprak in een toelichting van een "solide operationele prestatie", waarbij de marktomstandigheden wel "uitdagend blijven als gevolg van de hoge rente, politieke en geopolitieke onzekerheden en de aanhoudende druk om medewerkers aan te trekken en te behouden". "In Nederland zette infra de positieve trend voort en ook de bijdrage van utiliteitsbouw zag herstel. De prestatie van de divisie Verenigd Koninkrijk en Ierland stelde tevreden. Er waren positieve resultaten van de activiteiten in België en Invesis", voegde de topman toe. De gecorrigeerde EBITDA daalde in het derde kwartaal op jaarbasis van 99 miljoen naar 80 miljoen euro. ING rekende vooraf op een flink minder resultaat van 61 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van 2023 boekte BAM een gecorrigeerde EBITDA van 199 miljoen euro, ten opzichte van 281 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De gecorrigeerde EBITDA-marge kwam zo uit op 4,4 procent. Voor heel 2023 rekent de bouwer op een marge van circa 4,5 procent. ING en ABN AMRO gingen uit van een marge in het derde kwartaal van 4,0 procent. De orderportefeuille bleef daarnaast vrij stabiel op 9,4 miljard euro, ten opzichte van 9,5 miljard euro halverwege dit jaar. De kaspositie bedroeg 0,5 miljard euro. De kapitaalratio verbeterde van 22,3 procent in juni naar 23,6 procent eind september. En de handelswerkkapitaal-efficiency is verder genormaliseerd naar -14,0 procent, van -14,8 procent halverwege dit jaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.