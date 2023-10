Winst Procter & Gamble beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Procter & Gamble

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal een hogere aangepaste winst per aandeel geboekt dan verwacht, terwijl de outlook voor heel het jaar deels werd aangepast. Dit bleek woensdag uit een cijferrapportage van de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant. Voor het lopende boekjaar 2024 rekent P&G nu op een omzet die met 2 tot 4 procent stijgt ten opzichte van een jaar eerder tegen een eerdere verwachting van een stijging met 3 tot 4 procent. Verder houdt het bedrijf rekening met een negatief wisselkoerseffect van naar schatting 1 tot 2 procent en niet langer met een impact van 1 procent. De winst per aandeel stijgt naar verwachting nog altijd met 6 tot 9 procent naar 6,25 tot 6,43 dollar. Kwartaalcijfers De nettowinst steeg in het eerste kwartaal, dat in september eindigde, op jaarbasis van 3,93 miljard naar 4,52 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 1,57 naar 1,83 dollar. Analisten op Wall Street rekenden gemiddeld op 1,72 dollar per aandeel. De kwartaalomzet steeg met 6 procent tot 21,9 miljard dollar. Dat is beter dan de 21,6 miljard dollar die de analistenconsensus van FactSet voorzag. Autonoom steeg de omzet met 7 procent. Het aandeel Procter & Gamble steeg woensdag in de handel voorbeurs met 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

