Johnson & Johnson verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft de outlook voor heel het boekjaar licht verhoogd, nadat in het derde kwartaal de resultaten beter waren dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. "Johnson & Johnson heeft in het derde kwartaal sterke resultaten en aanzienlijke vooruitgang met de pijplijn geboekt, wat een solide basis vormt voor toekomstige duurzame groei," zei CEO Joaquin Duato in een toelichting. De omzet verbeterde op jaarbasis van circa 20 miljard dollar naar 21,4 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op 21,04 miljard dollar. Bij alle segmenten werd een omzetstijging geboekt. Bij MedTech bedroeg de groei 10 procent op jaarbasis. De nettowinst van Johnson & Johnson bleef nagenoeg stabiel op jaarbasis op 4,31 miljard dollar of 1,69 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 2,66 dollar was ruim 19 procent beter dan de 2,23 dollar een jaar eerder en ook hoger dan de 2,52 dollar waar de markt op rekende. Outlook Bij de resultaten over het tweede kwartaal verlaagde Johnson & Johnson de verwachtingen nog, toen vanwege de afsplitsing van de consumententak. Destijds werd gerekend op een omzet van 83,2 tot 84,0 miljard dollar in 2023, maar die verwachting ging dinsdag weer licht omhoog naar 83,6 tot 84,0 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel in 2023 komt nu uit op 10,07 tot 10,13 dollar, tegen een eerdere verwachting van 10,00 tot 10,10 dollar. Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag in de voorbeurshandel bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

