Jefferies start opvolging Vivoryon met koopadvies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies gaat het aandeel Vivoryon volgen met een koopadvies en een koersdoel van 16,50 euro. Dat meldden de analisten van de zakenbank maandag in een rapport. De onderzoeksresultaten voor een nieuwe pil voor Alzheimer, varoglutamstat, die in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht worden, zouden "een van de grootste binaire gebeurtenissen voor een klein beursgenoteerd bedrijf van 2024" kunnen worden, stelde Jefferies. En dat wordt volgens de analisten vermoedelijk onvoldoende ingezien door de markt. Het wachten is op de fase IIb-resultaten van de studie, nadat de fase IIa hintte op mogelijke werkzaamheid, terwijl de risico's al deels zijn weggenomen door de fase III-studie naar een ander middel, donanemab van Eli Lilly. Jefferies ziet daarom een gunstige verhouding tussen risico en rendement, waarbij een positieve uitkomst van de studie naar varoglutamstat het aandeel zou kunnen opstuwen tot 42,00 euro. De huidige koers schat die kans in op 20 procent, terwijl Jefferies een kans van 35 procent op dit succes incalculeert. Het aandeel Vivoryon sloot vrijdag op 10,94 euro. Bron: ABM Financial News

