Exxon Mobil wil Pioneer overnemen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft een overeenkomst gesloten om Pioneer Natural Resources voor 253 dollar per aandeel dollar over te nemen. Dit werd woensdag bekend gemaakt. Vorige week deden er al geruchten de ronde over de overname. Het bod van 253 dollar per aandeel Pioneer impliceert een premie van 7 premie op de slotkoers van het aandeel Pioneer van dinsdag. De totale waarde van de deal bedraagt circa 55,4 miljard dollar. De overname markeert de grootste olie- en gasdeal in twintig jaar.



Het aandeel Pioneer lijkt woensdag 3 procent hoger te openen. Het aandeel Exxon noteerde woensdag in de elektronische handel in New York voorbeurs 1 procent lager. Bron: ABM Financial News

