IPO waardeert Birkenstock op 9 miljard dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Birkenstock maakt vandaag een beursgang in de Verenigde Staten, waarbij de aandelen worden geïntroduceerd op 46 dollar, grofweg in het midden van de eerder afgegeven bandbreedte van 44 tot 49 dollar. Dit waardeert de Duitse schoenenfabrikant op maar liefst 8,6 miljard dollar. Birkenstock zal met deze uitgifteprijs circa 1,5 miljard dollar ophalen met de beursgang. De beursgang zal vooral particuliere beleggers aanspreken, zo verwacht Victoria Scholar van Interactive Investor. "De naamsbekendheid zal het bedrijf helpen om de interesse te wekken van particuliere beleggers.” In 2021 kwam de schoenmaker nog in handen van L Catterton, de private equity-firma achter de Franse luxereus LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Het bedrijf presteerde in de afgelopen jaren sterk. In boekjaar 2022 realiseerde Birkenstock een omzet van 1,2 miljard euro, hetgeen een stijging betekende van 70 procent ten opzichte van twee jaar eerder. Bron: ABM Financial News

