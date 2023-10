Nieuwe outlook Ebusco geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe outlook van Ebusco is geen verrassing. Dit schreef analist Luuk van Beek van Degroof Petercam woensdag in een rapport na de kwartaalupdate van de bussenbouwer uit Deurne. "De financiële outlook is in lijn met onze verwachtingen, maar de consensus is optimistischer", aldus Van Beek. In heel 2023 denkt Ebusco dat 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet, die zal uitkomen op 145 tot 165 miljoen euro. Verder mikt de fabrikant op een "aanzienlijke" verbetering van de EBITDA in de tweede helft van dit jaar vergeleken met de eerste zes maanden en herhaalde Ebusco woensdag de doelstelling voor 2024 van een positieve EBITDA. Degroof Petercam rekende voor de update op 300 bussen met een omzet van 156 miljoen euro. Van Beek noemde de orderinstroom "erg bescheiden", maar de goede operationele prestaties van de 3.0 bus kunnen volgens hem leiden tot een versnelling van de orderinstroom in de komende kwartalen. Verder denkt de analist dat het nieuwe productiemodel goed begint te werken, hoewel er weinig details werden vrijgegeven. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Ebusco met een koersdoel van 6,70 euro. Het aandeel steeg woensdag 5,0 procent naar 5,00 euro. Bron: ABM Financial News

