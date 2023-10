Aandeel Euroapi keihard onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Euroapi daalt dinsdag met maar liefst 57 procent na een outlookverlaging. In plaats van een omzetgroei van 7 tot 8 procent in 2023, mikt Euroapi nu op een groei van 3 tot 5 procent. En de EBITDA-marge van de kernactiviteiten zal uitkomen tussen de 9 en 11 procent, in plaats van 12,5 tot 13,5 procent. Euroapi blijft 120 tot 130 miljoen investeren dit jaar. Het bedrijf, met een notering in Parijs, noemde onder meer voorraadafbouw door bepaalde klanten als een reden voor de outlookverlaging. Ook vertragen sommige biotechbedrijven hun projecten, aldus Euroapi. Euroapi heeft besloten tot een strategische herziening en trok de doelstellingen voor 2023 tot en met 2026 in. Deze doelen werden in maart van dit jaar afgegeven. Op zijn laatst zal Euroapi bij de jaarcijfers op 29 februari de uitkomsten van de strategische evaluatie presenteren. Bron: ABM Financial News

