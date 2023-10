Minder omzet in september voor TSMC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company heeft in september minder omzet behaald dan in augustus. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders. In september boekte TSMC een omzet van 180,4 miljard Taiwanese dollar, 4,4 procent minder dan de 188,7 miljard dollar in augustus. Op jaarbasis daalde de omzet in september met 13,4 procent. Tot dusver boekte TSMC dit jaar 1.536 miljard dollar aan omzet, een daling van 6,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. TSMC is een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Bron: ABM Financial News

