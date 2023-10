Flinke daling olieprijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag flink gedaald, mede omdat de vrees toeneemt dat de hogere rentes de economie wellicht zal afremmen wat vraag naar olie negatief kan beïnvloeden. De november future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 5,6 procent lager op 84,22 dollar op de New York Mercantile Exchange. De angst voor de afname in vraag woog woensdag zwaarder dan de toezeggingen van Saoedi-Arabië en Rusland om de productieverlagingen voor ruwe olie tot eind 2023 voort te zetten. Verder werd vandaag bekend dat de Amerikaanse olievoorraden wel zijn gedaald. In de week eindigend op 29 september daalden de voorraden ruwe olie met 2,2 miljoen vaten tot 414,1 miljoen vaten. Analisten hadden een kleinere daling verwacht. Echter, door de zwakke vraag naar benzine namen de voorraden voor dit afgeleide product fors toe met ruim 6,5 miljoen vaten tot 227,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,3 miljoen vaten tot 118,8 miljoen vaten en liep de capaciteitsbenutting van de raffinaderijen nog verder terug, van 89,5 naar 87,3 procent. Volgens de analisten van J.P. Morgan had de scherpe stijging van de olieprijs in het derde kwartaal een negatieve invloed op de vraag, waardoor de Amerikaanse benzine-, diesel- en vliegtuigbrandstofconsumptie de laatste tijd allemaal een tik hebben gekregen. Mede omdat mensen bezuinigen op autorijden en dat binnenlandse luchtvaartmaatschappijen met hun ticketverkopen aan de onderkant van de verwachtingen zitten. De analisten van J.P. Morgan zeiden ook dat ze verwachten dat de prijzen voor ruwe olie tegen het einde van het jaar met nog eens 2 procent zullen dalen. Bron: ABM Financial News

