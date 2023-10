Caixin: Chinese industrie en dienstensector groeien, maar minder hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese industrie en dienstensector bleven groeien in september, hoewel in een lager tempo. Dit bleek zondag uit cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie is gedaald van 51,0 in augustus naar 50,6 in september. Ondanks deze daling, groeit de Chinese industrie nu twee maanden op rij. "Producenten bleven optimistisch", oordeelde econoom Wang Zhe van Caixin. En de inkoopmanagersindex voor dienstensector daalde van 51,8 naar 50,2. Dat is de laagste stand in 9 maanden. Daarmee kwam de samengestelde index uit op 50,9 in september. Een maand eerder was dit nog 51,7. Officiële cijfers De officiële overheidscijfers lieten voor september stijgingen zien. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging van 49,7 in augustus naar 50,2 in september. De index voor de dienstensector steeg van 51,0 naar 51,7. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.