Air France-KLM en Lufthansa hebben interesse in TAP Air Portugal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en Lufthansa hebben hun interesse in TAP Air Portugal kenbaar gemaakt, nadat de Portugese overheid donderdag bekend maakte zijn meerderheidsbelang in de nationale luchtvaartmaatschappij te willen verkopen. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdag. De Portugese overheid heeft een belang van 51 procent in TAP Air Portugal. Minister van Financiën Fernando Medina zei op zoek te zijn naar investeerders, alleen of in een consortium, die TAP kunnen helpen om te groeien op de luchthavens van onder meer Lissabon en Porto. De succesvolle bieder zou toegang krijgen tot het uitgebreide netwerk van TAP, met veel verbindingen in Zuid-Amerika, waaronder Brazilië, en andere Portugees sprekende landen in Afrika, zoals Mozambique. Bron: ABM Financial News

