NN onderuit na uitspraak in woekerpoliszaak

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel NN staat op de Amsterdamse beurs stevig onder druk, na een voor de verzekeraar tegenvallende uitspraak van de rechter in een massaclaimzaak rond woekerpolissen. Het Gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de Nederlandse verzekeraar meer informatie had moeten verstrekken aan klanten en dat er daarom geen contractuele basis is voor bepaalde kosten die in rekening werden gebracht. De verzekeraar liet in een reactie al weten het niet eens te zijn met de uitspraak en heeft besloten in cassatie te gaan. "Er gaat nu werk zitten in het beoordelen van de exacte implicaties van de uitspraak”, aldus analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. Kalamboussis gaat vooralsnog uit van een vergoeding van 1.000 euro per polis, maar in zijn rapport waarschuwt hij dat dit kan oplopen tot mogelijk 2.000 euro. "Aan de andere kant zal het hoger beroep waarschijnlijk 1,5 jaar duren”, aldus de analist. Dat betekent dat het bedrag mogelijk over 5 jaar kan worden uitgesmeerd. ING handhaafde het koopadvies op NN met een koersdoel van 41,00 euro. Ook voor ASR Nederland, dat de impact van het besluit zal voelen, werd het koopadvies gehandhaafd met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel NN maakte woensdag een koersval van 12,4 procent tot 31,72 euro. ASR verloor 7,7 procent op 37,48 euro. Bron: ABM Financial News

