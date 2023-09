NN onderuit in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent hoger op 723,69 punten. Onder de hoofdfondsen schoot Adyen 4,5 procent omhoog. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees daarnaast op een koopaanbeveling van Barclays voor Adyen. De Britse bank verhoogde het koersdoel van Gelijkgewogen naar Overwogen, met een koersdoel van 900 euro. De verzekeraars NN en ASR Nederland maakten een koersval van respectievelijk 6,0 en 4,2 procent. Het Gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de Nederlandse verzekeraar in zijn zogeheten woekerpolissen meer informatie had moeten verstrekken aan klanten en dat er daarom geen contractuele basis is voor bepaalde kosten die in rekening werden gebracht. De verzekeraar liet in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak en heeft besloten in cassatie te gaan. Ook Aegon verloor 1,5 procent. In de AMX won Flowtraders 0,9 procent, net als OCI. Just Eat Takeaway verloor 1,1 procent. Onder de kleinere aandelen won B&S Group 2,8 procent, maar daalde CM.com 2,7 procent. Bron: ABM Financial News

