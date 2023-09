Ajax ontslaat technisch directeur Mislintat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft per direct de samenwerking met directeur voetbalzaken Sven Mislintat beëindigd. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub zondagavond laat bekend. De in Dortmund geboren Mislintat startte officieel pas op 19 mei van dit jaar zijn functie als technisch directeur. Als reden voor de beëindiging gaf Ajax een gebrek aan breed draagvlak binnen de organisatie op. Ajax kondigde afgelopen woensdag nog een onderzoek aan door een forensisch accountant naar door Mislintat uitgevoerde transfers, maar het beëindigen van de samenwerking zou hier volgens Ajax los van staan. "Diverse pogingen om het bredere draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat leidt tot onrust in en rond de club, ook door de teleurstellende prestaties", aldus interim-directeur Jan van Halst. Zondagmiddag slaagde Ajax er in de wedstrijd tegen Feyenoord weer niet in om een overwinning te boeken. De wedstrijd in Amsterdam moest vroegtijdig worden gestaakt. Ajax stond op dat moment 0-3 achter. Bron: ABM Financial News

