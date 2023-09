Morgan Stanley: meer duidelijkheid over impact belastingplan voor ING bij kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks het onwelkome nieuws over de bank- en terugkoopbelastingen blijft Morgan Stanley positief over ING en handhaaft het zijn Overwogen advies op het aandeel. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank



Morgan Stanley sprak vrijdag tijdens een analistenbijeenkomst met ING CFO Tanate Phutrakul.



"Veel van de discussie ging over het recente nieuws over een Nederlandse bankenbelasting en belasting op aandeleninkoop", volgens de Amerikaanse bank. ING verwacht 140 miljoen euro te moeten betalen, oftewel 40 procent van de 350 miljoen euro die de Nederlandse overheid wil ophalen, aldus Morgan Stanley.



ING zei tijdens de bijeenkomst ook dat de voorgestelde belasting 17,65 procent is, vermenigvuldigd met het aantal teruggekochte aandelen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de gemiddelde aandelenprijs voor de terugkoop en het gestorte kapitaal per aandeel. Morgan Stanley rekende op een tarief van 15 procent.



"ING maakt het gestorte kapitaal per aandeel niet bekend, maar de impact zou iets lager kunnen zijn dan we eerder inschatten", aldus Morgan Stanley.



Bovendien, als er belasting wordt geheven op de inkoop, is de drempel die ING verplichtte om evenveel geld in contanten uit te betalen als het gemiddelde van de voorgaande 7 kalenderjaren niet langer relevant "en daarom zou ING kunnen overwegen om meer in te kopen in plaats van geld in contanten", aldus de Amerikaanse bank.



Volgens Morgan Stanley komt ING bij de resultaten over het derde kwartaal, begin november, met een update. ING gaat ervan uit dat de inkoop in het derde kwartaal mogelijk niet wordt beïnvloed door deze belasting als het belastingvoorstel nog niet is aangenomen.

