AEX in het rood na Amerikaans rentebesluit

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 731,95 punten. Beleggers reageerden "toch wat verrast" op het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop op woensdag, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Fed-voorzitter Jerome Powell hintte op nog één renteverhoging later dit jaar. Uit de dot plot bleek dat de meeste bestuurders dat ook zien zitten. Bovendien zal de beleidsrente volgend jaar langer hoog blijven, waarmee een ander beeld werd geschetst dan drie maanden geleden, zo concludeerde Wiersma. "Dat past ook bij de aangepaste groei- en inflatieverwachtingen van de Fed, die opwaarts zijn bijgesteld, maar toch reageerden beleggers wat verrast." "De Fed moet blijven vasthouden aan haar ‘strenge’ taal, omdat de markten anders al vooruit zouden gaan lopen op een minder krap monetair beleid", vervolgde Wiersma. "Dan zouden de rentes al gaan dalen, iets wat de Fed nog niet wil, omdat dan haar beleid wordt ondermijnd." "Beleggers zijn even niet bereid om risico's te nemen", zo zag marktanalist Tina Teng van CMC Markets. Teng wees op de volatiliteitsindex, die met 7 procent steeg tot het hoogste niveau in een maand. Vanochtend kwamen meer centrale banken in actie. De Noorse centrale bank verhoogde de rente verder, net als de Zweedse centrale bank, terwijl Zwitserse beleidsmakers de rente ongemoeid lieten. Later vandaag komen ook de Bank of England en de Turkse centrale bank nog met een rentebesluit. Ook staan voor vanmiddag de Philadelphia Fed-index op de rol, naast de wekelijkse steunaanvragen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0658. De olieprijzen daalden met ruim een procent tot 88,50 dollar. Stijgers en dalers In de bijna volledig roodgekleurde hoofdindex noteerden de techwaarden Adyen en Prosus onderaan met verliezen van 3,1 tot 4,0 procent. Adyen levert voortaan zijn betaaldiensten aan True Alliance, een grote verkoper en distributeur van mode-, sport- en outdoor-artikelen in Australië en Nieuw-Zeeland, zo werd vanochtend bekend. Financiële details gaf Adyen niet. DSM Firmenich en Besi boekten kleine winsten tot 0,7 procent. In de AMX hield flitshandelaar Flow Traders nipt de voeten droog. Fagron won zelfs 2,2 procent. AMG en Just Eat Takeaway droegen de rode lantaarn met koersverliezen van krap drie procent. Woensdag was Just Eat juist nog een uitblinker. In de AScX won NSI 0,4 procent, maar daalde Ebusco met ruim vier procent. Bron: ABM Financial News

