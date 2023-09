Deutsche Boerse kan overname SimCorp doorzetten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Boerse heeft de steun van aandeelhouders verworven bij het vrijwillige overnamebod op het Deense softwarebedrijf SimCorp, waarmee 3,9 miljard euro gemoeid is. Dit werd donderdag bekendgemaakt. De Duitse beursuitbater heeft circa 91 procent van de aandelen SimCorp toegezegd gekregen en kan daarmee de resterende aandelen binnenhalen, om de overname af te ronden. Aanstaande vrijdag 22 september maakt Deutsche Boerse het eindresultaat van het bod bekend. SimCorp levert software voor het beheren van beleggingen en data en communicatiediensten voor banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenbeheerders. Bron: ABM Financial News

