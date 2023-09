Degroof Petercam gaat koersdoel Onward Medical aanpassen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Degroof Petercam past het koersdoel voor Onward Medical aan nadat het healthtechbedrijf een vertraging meldde, maar zal het koopadvies wel handhaven. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist David Seynnaeve. Het huidige koersdoel voor Onward Medical is 14,10 euro. Seynnaeve sprak van een teleurstellende update voorbeurs door Onward. Het belangrijkste element van deze update, namelijk de vertraging bij de lancering van de ARC-EX naar de tweede helft van 2024, was voor de analist een negatieve verrassing. Seynnaeve is er echter van overtuigd dat de algehele waardepropositie van ARC-EX voor de populatie met dwarslaesies of SCI intact blijft. Het management gaf aan dat er geen verdere wijzigingen hoeven te worden aangebracht die het lanceringstijdstip zouden kunnen beïnvloeden. De analist betreurt ook dat CFO Lara Smit Weber vertrekt, omdat hij van mening is dat zij over het juiste netwerk en de juiste vaardigheden beschikt om een Amerikaanse beursnotering te helpen realiseren. Seynnaeve heeft inmiddels met de interim-CFO gesproken en denkt dat hij, op basis van zijn ervaring, een goede keuze is om tijdelijk de functie van financieel directeur op zich te nemen. Het aandeel Onward Medical daalde dinsdagmorgen met 9,5 procent. Bron: ABM Financial News

