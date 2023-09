Beursblik: analisten positiever over winstontwikkeling Europese blue chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Analisten hebben hun winst- en dividendtaxaties in augustus verhoogd voor Europese 'large caps', terwijl de verwachtingen voor de omzet werden verlaagd. Dit concludeerden analisten van Bank of America donderdag in een rapport. De ramingen voor de winst per aandeel en het dividend per aandeel gingen omhoog. De neerwaartse aanpassingen van de omzettaxaties werden vooral gedaan bij Duitse bedrijven en grondstofgerelateerde aandelen. Ook verwachten analisten dat de schuldratio’s bij bedrijven hoger zullen uitvallen dan eerder werd aangenomen. Vooral bij bedrijven die actief zijn in IT en de grondstoffensector zullen de schulden hoger uitpakken. Bron: ABM Financial News

