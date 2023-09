CEO Rosalind Brewer weg bij Wallgreens Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walgreens neemt na nauwelijks drie jaar alweer afscheid van CEO Rosalind Brewer en is iets minder optimistisch gestemd over de winstdoelstelling dit jaar. Dit maakte de Amerikaanse drogisterijketen vrijdag bekend. Brewer stond sinds 2021 aan het roer, maar houdt het nu voor gezien. Brewer zal nog even aanblijven om de nieuwe interim-CEO Ginger Graham de weg te wijzen.



Walgreens is de zoektocht naar een permanente CEO gestart. Verder liet Walgreens weten dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar "dichtbij of rond" de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. In juni werd de outlook al verlaagd. Walgreens mikt inmiddels op een aangepaste winst per aandeel van 4,00 tot 4,05 dollar. Bron: ABM Financial News

