Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel ForFarmers

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor ForFarmers verlaagd van 3,20 naar 3,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Sinds lange tijd wist ForFarmers weer een positieve volumegroei te realiseren in het eerste kwartaal, al was de vergelijkingsbasis in Polen relatief gemakkelijk, oordeelde analist Fernand de Boer. ForFarmers boekte in het afgelopen kwartaal een 55 procent hogere EBITDA, terwijl Degroof mikt op een stijging van 69 procent voor de gehele eerste jaarhelft. Het tweede kwartaal van vorig jaar was nog relatief zwak, merkte De Boer op. "Ervanuit gaande dat het tweede kwartaal van dit jaar wat beter wordt dan het eerste, lijken onze taxaties wat te hoog", aldus De Boer. De analist merkte op dat de marktontwikkelingen uitdagend blijven en het zicht op verbetering blijft beperkt. De Boer blijft dan ook terughoudend over de waardering van het aandeel. Het aandeel ForFarmers steeg donderdag met 4,6 procent tot 2,53 euro. Bron: ABM Financial News

