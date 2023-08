Lagarde herhaalt doelstellingen ECB

(ABM FN-Dow Jones) De rentetarieven moeten, zolang als nodig is, op een voldoende restrictief niveau worden gezet, om de inflatie terug te krijgen naar 2 procent. Dit zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank vrijdag in haar toespraak tijdens het symposium voor centrale banken in Jackson Hole in Wyoming.

"Er bestaat geen bestaand draaiboek voor de situatie waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd en daarom is het onze taak een nieuw draaiboek op te stellen, zei Lagarde.

Eerder op de dag zei Lagarde al, in een videoboodschap opgenomen in Jackson Hole en verspreidt via X, het voormalige Twitter, nog niet klaar te zijn.

Lagarde herhaalde dat de inflatie terug moet naar 2 procent. "Dat is het doel. Dat is de missie", zei Lagarde. "We werken hard", en in Jackson Hole is er de ruimte om van gedachten wisselen met collega's, zei ze.

Eind juli verhoogde de ECB de belangrijkste rentes conform de verwachting met 25 basispunten, waarmee de basisrente uitkwam op 4,25 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,50 procent en de depositofaciliteit op 3,75 procent.

Eerder vandaag kwam Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve al aan het woord.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", concludeerde ook Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.