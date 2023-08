Beursblik: Europese toeleveranciers aan chipindustrie worstelen nog steeds met hoge voorraden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese leveranciers aan de halfgeleiderindustrie hebben nog steeds last van hoge voorraadniveaus bij hun klanten die waarschijnlijk ook langer dan normaal zullen aanhouden alvorens te normaliseren. Dit schreven analisten van JPMorgan donderdag in een rapport. Ondanks een afname van de voorraden in de halfgeleiderindustrie in het tweede kwartaal, blijft het de slechtste situatie sinds 2001, volgens de Amerikaanse bank. De voorraadsituatie is negatief voor de meeste bedrijven in de sector en kan zes tot negen maanden duren om weg te werken tenzij de vraag zich snel herstelt, aldus JPMorgan. Volgens JPMorgan is met name het Franse Soitec kwetsbaar. De Amerikaanse bank noemt ASMI het meest aantrekkelijke aandeel in de sector, omwille van zijn structurele groeivooruitzichten. Bron: ABM Financial News

