Beter resultaat Achmea dankzij uitblijven grote stormschade

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft in het eerste halfjaar een fors beter operationeel resultaat geboekt, door lagere stormschades en een beter resultaat bij Zorg, maar zag de solvabiliteit dalen door het toenemende risico op klimaatschade. Dit maakte de niet-beursgenoteerde verzekeraar donderdag bekend. "Financiële markten waren minder volatiel dan in 2022 waardoor het rendement op onze beleggingen is verbeterd" , zei bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo. Zij benadrukte dat de maatschappelijke en economische context onzeker blijft, door hoge inflatie en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. "Recentelijk hebben we daar in Europa weer tal van voorbeelden van gezien." Het operationeel resultaat steeg met 69 procent van 240 miljoen naar 405 miljoen euro. Deze stijging was deels te danken aan Zorg Nederland, waar de basiszorgverzekering 62 miljoen euro bijdroeg, tegen een negatieve bijdrage van 31 miljoen euro een jaar eerder. Daarnaast verbeterde het resultaat bij Schade & Inkomen Nederland met 44 procent, van 140 miljoen tot 201 miljoen euro, door het wegvallen van de stormschade van begin 2022. Bij Pensioen & Leven daalde het resultaat juist met 31 procent, van 194 miljoen naar 134 miljoen euro, onder andere door hogere indexaties op pensioencontracten. De premies groeiden met 8 procent of 1,5 miljard euro, tot 19,9 miljard euro. Dit was vooral te danken aan groei bij de zakelijke Schade- en Inkomen-verzekeringen, een premiestijging van 7 procent bij Zorg. IFRS en nettoresultaat Het nettoresultaat, waarin de volatiele marktbewegingen worden meegeteld in de nieuwe verslagregels IFRS9/17, verbeterde van 869 miljoen euro negatief naar 377 miljoen euro positief. Het resultaat van het voorgaande jaar werd aangepast voor de nieuwe regels en kwam aanzienlijk lager uit dan onder de oude regels. Klimaatschade drukt solvabiliteit Achmea had een solvabiliteit van 195 procent eind juni, wat lager is dan de 209 procent eind vorig jaar. Dit komt door sterk toegenomen zorgkosten en een hoger eigen risico op de herverzekeringen. De premies van herverzekeringen stijgen door de wereldwijd toenemende klimaatgerelateerde schades en inflatie. Dit betekent dat ook de premies bij Achmea omhoog moeten, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

