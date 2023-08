Beursblik: Ook ABN AMRO verlaagt koersdoel Adyen flink

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.900 naar 1.250 euro en het advies blijft kopen. Dit bleek uit een rapport van analist Cor Kluis.

Kluis verlaagde het koersdoel om twee redenen. Ten eerste viel de groei van Adyen in de VS tegen, wat een belangrijke pijler voor het groeiverhaal van Adyen is. Ten tweede omdat de betaalspecialist geen actie onderneemt om deze lagere omzetgroei te verzachten. "Geen kostenverlagingen, geen dividend of aandeleninkoop, en ze handhaven het tempo met nieuw personeel aannemen tot het einde van dit jaar", aldus Kluis.

De analist wijst op het feit dat Adyen slechts tweemaal per jaar resultaten rapporteert en het geeft geen vooruitzichten op korte termijn, dus de markt moet wachten op een nieuwe update tot februari 2024.

Adyen zei in een toelichting op de cijfers dat het probleem beperkt blijft tot de VS en dat het kortstondig zal zijn. "Maar het zal tijd kosten om uit te vinden of dit klopt."

Toch blijft Kluis geloven in de hoge kwaliteitsgroei van het bedrijf, hoewel deze in de VS minder zal zijn dan eerder gedacht.

Het aandeel Adyen daalde vrijdag nog eens 2,6 procent naar 874,70 euro.