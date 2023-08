Cijferseizoen nadert einde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De stroom bedrijfscijfers droogt langzaam op, waardoor de aandacht aankomende week vooral zal uitgaan naar de nodige macro-economische cijfers. Vooral cijfers uit China zullen nauwlettend gevolgd worden, na de recente zwakke macrodata uit het land. Op dinsdag zijn er de Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie over juli. Ook Britse werkloosheidscijfers, de ZEW-index en Empire State-index zullen op deze dag de aandacht trekken. Op woensdag wordt uit cijfers van het CBS duidelijk hoe de Nederlandse economie erbij lag in het tweede kwartaal. Ook volgt er een tweede raming over de groei van de Europese economie in het tweede kwartaal. In de avond zullen beleggers uitkijken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De markt hoopt op een bevestiging dat de centrale bank klaar is met het verhogen van de rentes. "Er ligt een goede basis voor de Fed om niet te hoeven verhogen bij de volgende beleidsvergadering", aldus analisten van Hirtle Callaghan & Co, wijzend op de Amerikaanse inflatiecijfers van afgelopen week. "De laatste data wijzen op een stabiele groei van de economie en dat is goed voor de markten." Richting het einde van de week volgen er nog de Philadelphia Fed index en Europese inflatiecijfers. Cijferseizoen Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. Op donderdag wordt het nog wel relatief druk, met cijfers van Aegon, BAM, Adyen en Fastned. Ook in België is er dan genoeg te lezen, waaronder de kwartaalrapportages van Montea en Kinepolis. Eerder in de week zijn er nog cijfers van Avantium en TKH. De resultaten van Tencent op dinsdag kunnen nog interessant zijn voor aandeelhouders van Prosus. De Zuid-Afrikaanse investeerder heeft een belang in het Chinese techbedrijf. Ook op Wall Street wordt het langzaamaan rustiger. Home Depot opent dinsdag de boeken, net als Target. Richting het einde van de week mogen nog de resultaten van Walmart, Applied Materials en Deere verwacht worden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.