Meer omzet en winst voor Alibaba

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf. Alibaba zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 14 procent op jaarbasis stijgen tot 234 miljard yuan, omgerekend circa 32,3 miljard dollar. Daarmee lag de omzet circa een miljard dollar hoger dan analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht. De cloud-activiteiten waren goed voor een kwartaalomzet van 25,1 miljard yuan, een plus van 4 procent op jaarbasis. Een kwartaal eerder was er nog sprake van een krimp. De operationele winst van Alibaba liep met liefst 70 procent op tot 42,5 miljard yuan. De nettowinst kwam uit op 34,3 miljard yuan, of 4,7 miljard dollar. Een jaar eerder was de nettowinst 22,7 miljard yuan. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,17 yuan. CFO Toby Xu zei dat de stijging van de omzet en de aangepaste EBITDA, die laatste steeg met 32 procent op jaarbasis, te danken zijn aan verbeteringen in alle segmenten. Reorganisatie Eind maart meldde Alibaba dat het gaat reorganiseren. Het internetbedrijf zal zich herstructureren in zes onafhankelijk geleide entiteiten, waaronder cloud intelligence, e-commerce en smart logistics. Dit moet het ondernemerschap terugbrengen in het bedrijf en meer aandeelhouderswaarde opleveren. Mogelijk zullen sommige onderdelen ook een eigen beursnotering zullen krijgen. De Cloud Intelligence Group zal in ieder geval via een uitkering van een stockdividend worden afgesplitst, aldus Alibaba. Zo moet het een zelfstandig genoteerd bedrijf worden. "Alibaba heeft een solide kwartaal afgeleverd en we blijven aan onze reorganisatie werken, wat zorgt voor nieuwe energie in al onze activiteiten", stelde CEO Daniel Zhang in een toelichting. Het aandeel Alibaba lijkt donderdag 2,5 procent hoger te openen in New York. Bron: ABM Financial News

