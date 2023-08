Groot verlies voor Bayer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Bayer heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en een veel groter verlies geleden. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse bedrijf. In het tweede kwartaal daalde de omzet van 12,8 miljard naar 11,0 miljard euro. Er werd een verlies geleden van 1,9 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2022 was er ook verlies, maar dat was met 0,3 miljard euro een stuk kleiner. Het grote kwartaalverlies van Bayer was mede het gevolg van een afschrijving van 2,3 miljard euro. Eind juli kwam Bayer al met een omzetwaarschuwing vanwege lagere volumes en prijzen en ongunstige weersomstandigheden. Toen waarschuwde het bedrijf al dat het in het tweede kwartaal in de rode cijfers was gedoken door een afwaardering op de goodwill. Voor het tweede kwartaal verwachtte Bayer toen een omzet van 11 miljard euro en een nettoverlies van 2 miljard euro. Sinds juli gaat Bayer voor 2023 uit van een omzet van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar werd uitgegaan van 51 tot 52 miljard euro. De EBITDA voor bijzondere posten ziet Bayer uitkomen op 11,3 tot 11,8 miljard euro. De kernwinst per aandeel zal tussen de 6,20 en 6,40 euro liggen. Daarvoor werd eerder uitgegaan van 7,20 tot 7,40 euro. Verder rekent Bayer voor dit jaar op een vrije kasstroom van ongeveer nul en een schuld van circa 36 miljard euro. Bron: ABM Financial News

